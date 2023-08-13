Казахстан и Узбекистан объединяются в оборонной сфере

Опубликовано: 12:30, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры обороны Казахстана и Узбекистана провели встречу в Актау. Стороны обсудили отношения двух стран и договорились о расширении сотрудничества.

Встреча глав Минобороны Казахстана и Узбекистана Руслана Жаксылыкова и Баходира Курбанова состоялась в Актау.

Как сообщает Trend, стороны побывали на военных объектах Актауского гарнизона, где проходят совместные учения "Канжар-2023".

Министры также поговорили об отношениях Астаны и Ташкента в военной и оборонной сферах. Главы ведомств согласились, что совместные мероприятия помогают добиваться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, осваивать новые формы и методы ведения боя.

Кроме того, Жаксылыков и Курбанов подчеркнули, что у Казахстана и Узбекистана есть высокий потенциал сотрудничества в военно-учебной деятельности.

В заключение переговоров руководители оборонных ведомств договорились о расширении и укреплении сотрудничества двух государств.