Казахстан и Узбекистан объединяются в оборонной сфере

Встреча глав Минобороны Казахстана и Узбекистана Руслана Жаксылыкова и Баходира Курбанова состоялась в Актау.
Как сообщает Trend, стороны побывали на военных объектах Актауского гарнизона, где проходят совместные учения "Канжар-2023".
Министры также поговорили об отношениях Астаны и Ташкента в военной и оборонной сферах. Главы ведомств согласились, что совместные мероприятия помогают добиваться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, осваивать новые формы и методы ведения боя.
Кроме того, Жаксылыков и Курбанов подчеркнули, что у Казахстана и Узбекистана есть высокий потенциал сотрудничества в военно-учебной деятельности.
В заключение переговоров руководители оборонных ведомств договорились о расширении и укреплении сотрудничества двух государств.