Казахстан и Россия нарастят объем перевозок по коридору Север - Юг

Заметный рост перевозок по железнодорожному коридору Север – Юг позволил транспортным ведомствам России и Казахстана строить новые планы на следующий год и на перспективу.

В российской столице прошла встреча членов правлений АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) и ОАО "Российские железные дороги": железнодорожники двух стран подвели итоги совместной работы в уходящем году, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Одной из главных тем встречи стали перспективы развития транспортных коридоров России и Казахстана, в частности согласование объемов по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг до 2030 года.

"Стороны договорились увеличить объем перевозок из Казахстана в Россию и обратно по электронным накладным, улучшить работу по (передаче) обмену поездов по стыкам, использованию локомотивной тяги и цифровому взаимодействию в области грузовых перевозок"

- пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

Перспективы многообещающие, особенно с учетом того, что рост объема только грузовых перевозок на маршруте МТК за 11 месяцев уходящего 2023 года вырос на 5,4%, до 83,8 млн т.