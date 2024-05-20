Казахстан и Китай обменяются культурными центрами

В скором времени у Казахстана и Китая появятся культурные центры, которые будут не только пропагандировать взаимную культуру двух стран, но и развивать их сотрудничество в этой сфере.

В скором времени в Китае будет создан культурный центр Казахстана – такой законопроект сегодня приняли депутаты мажилиса (парламента) Республики Казахстан.

"Согласно Соглашению, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания"

- глава Минкультуры Казахстана Аида Балаева

Соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств, оно подразумевает создание аналогичного центра Китая в Казахстане – они будут развивать дружественные отношения между народами двух стран и позволят им сотрудничать в культурно-гуманитарной сфере, передает Sputnik-Казахстан.

Центры будут открыты для свободного посещения, а работать в них будут люди, свободно владеющие двумя языками, добавила министр.

Закон о ратификации соглашения уже принят депутатами и отправлен для утверждения в Сенат парламента Казахстана.