Казахстан и Китай обменяются культурными центрами

В скором времени в Китае будет создан культурный центр Казахстана – такой законопроект сегодня приняли депутаты мажилиса (парламента) Республики Казахстан.
"Согласно Соглашению, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания"
- глава Минкультуры Казахстана Аида Балаева
Соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств, оно подразумевает создание аналогичного центра Китая в Казахстане – они будут развивать дружественные отношения между народами двух стран и позволят им сотрудничать в культурно-гуманитарной сфере, передает Sputnik-Казахстан.
Центры будут открыты для свободного посещения, а работать в них будут люди, свободно владеющие двумя языками, добавила министр.
Закон о ратификации соглашения уже принят депутатами и отправлен для утверждения в Сенат парламента Казахстана.