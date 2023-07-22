Казахстан хочет провести вместе с Узбекистаном ЧМ по футболу - или нет?

Глава Казахстанской футбольной федерации на днях предложил провести вместе с Узбекистаном чемпионат мира по футболу, сегодня правительство опровергло планы на проведение ЧМ.
Адилет Барменкулов озвучил эту идею на прошедшем в Кыргызстане саммите, который посетили члены футбольных федераций тюркоязычных государств Центральной Азии. По его мнению, дружеские отношения Астаны и Ташкента, достигнувшие нового уровня развития за последние несколько лет, позволяют говорить о возможной общей заявке стран на проведение мирового первенства в 2034 году.
"Вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует"
– министерство культуры и спорта республики