Казахстан хочет провести вместе с Узбекистаном ЧМ по футболу - или нет?

Опубликовано: 14:18, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане задумались о проведении мирового футбольного первенства с соседним Узбекистаном. Автором инициативы является руководитель национальной футбольной федерации РК. В Минспорта заявляют, что планов на ЧМ в республике нет.

Глава Казахстанской футбольной федерации на днях предложил провести вместе с Узбекистаном чемпионат мира по футболу, сегодня правительство опровергло планы на проведение ЧМ.

Адилет Барменкулов озвучил эту идею на прошедшем в Кыргызстане саммите, который посетили члены футбольных федераций тюркоязычных государств Центральной Азии. По его мнению, дружеские отношения Астаны и Ташкента, достигнувшие нового уровня развития за последние несколько лет, позволяют говорить о возможной общей заявке стран на проведение мирового первенства в 2034 году.

"Вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует"

– министерство культуры и спорта республики



