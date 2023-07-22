РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан хочет провести вместе с Узбекистаном ЧМ по футболу - или нет?

Казахстан хочет провести вместе с Узбекистаном ЧМ по футболу - или нет?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане задумались о проведении мирового футбольного первенства с соседним Узбекистаном. Автором инициативы является руководитель национальной футбольной федерации РК. В Минспорта заявляют, что планов на ЧМ в республике нет.

Глава Казахстанской футбольной федерации на днях предложил провести вместе с Узбекистаном чемпионат мира по футболу, сегодня правительство опровергло планы на проведение ЧМ.

Адилет Барменкулов озвучил эту идею на прошедшем в Кыргызстане саммите, который посетили члены футбольных федераций тюркоязычных государств Центральной Азии. По его мнению, дружеские отношения Астаны и Ташкента, достигнувшие нового уровня развития за последние несколько лет, позволяют говорить о возможной общей заявке стран на проведение мирового первенства в 2034 году. 

"Вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует"

– министерство культуры и спорта республики

 

ФИФА перечислит российским клубам деньги за ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА перечислит российским клубам деньги за ЧМ-2022 в Катаре

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1215 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version