ФИФА перечислит российским клубам деньги за ЧМ-2022 в Катаре

Опубликовано: 5:05, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольным клубам России перечислят средства за участие их игроков в мировом первенстве прошлого года. Деньги от ФИФА получат шесть клубов, три из которых – московские.

ФИФА перечислит российским клубам средства за то, что их игроки участвовали в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Соответствующую информацию подтвердил президент РФС.

Кроме того, Александр Дюков акцентировал внимание на том, что они продолжают сотрудничать с международной организацией по всем направлениям, исключение составляют лишь официальные игры.

"По проекту FIFA Forward мы регулярно получаем платежи, также, соответственно, поступят деньги и за участие игроков на чемпионате мира в Катаре"

– глава РФС.

Кто получит деньги?

Средства будут перечислены шести клубам, три из которых – московские. Больше всего средств достанется "Зениту" - $476 тыс. В топ-3 по объему выплат также войдут столичные "Динамо" ($360 тыс) и ЦСКА ($159 тыс). Далее следуют "Рубин" ($91 тыс), "Локомотив" ($80 тыс) и "Краснодар" ($60 тыс).