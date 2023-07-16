ФИФА перечислит российским клубам деньги за ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА перечислит российским клубам средства за то, что их игроки участвовали в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Соответствующую информацию подтвердил президент РФС.
Кроме того, Александр Дюков акцентировал внимание на том, что они продолжают сотрудничать с международной организацией по всем направлениям, исключение составляют лишь официальные игры.
"По проекту FIFA Forward мы регулярно получаем платежи, также, соответственно, поступят деньги и за участие игроков на чемпионате мира в Катаре"
– глава РФС.
Кто получит деньги?
Средства будут перечислены шести клубам, три из которых – московские. Больше всего средств достанется "Зениту" - $476 тыс. В топ-3 по объему выплат также войдут столичные "Динамо" ($360 тыс) и ЦСКА ($159 тыс). Далее следуют "Рубин" ($91 тыс), "Локомотив" ($80 тыс) и "Краснодар" ($60 тыс).