Казахстан готовит соглашение с авиавластями ЕС

В ближайшее время Минтранс Казахстана подпишет с ЕС соглашение о воздушном сообщении, которое даст стране новые возможности для бизнеса и туризма.

Казахстан готовит соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и странами Европейского союза, заявил министр транспорта Марат Карабаев, сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание документа планируется в самое ближайшее время – ожидается, что оно предоставит новые возможности стране для развития экономических связей и туризма, что особенно актуально в то время, когда Казахстан стремится к модернизации транспортных коридоров и развития транспортно-транзитного потенциала в регионе.

"Транспорт является важным фактором национальной конкурентоспособности. За последние 10 лет в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстана инвестировано $30 млрд. Через нашу страну проходят кратчайшие пути из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию"

- Марат Карабаев

В 13 аэропортах страны уже действует режим "открытого неба", и иностранные авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы в Казахстан без ограничений по частотам и направлениям, подчеркнул Карабаев, передает Sputnik Казахстан.

Страна заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в транспортную отрасль, это позволит проработать дальнейшее развитие транспорта, а также внедрить программу контейнерных перевозок для их максимального упрощения, - добавил министр.