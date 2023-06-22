Казахстан готов восстановить Астанинский формат

Опубликовано: 16:16, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан выразил готовность восстановить Астанинский формат по Сирии в случае таких просьб от участников. Ранее Астана решила закрыть площадку переговоров по Сирии.

Если участники Астанинского формата по Сирии попросят восстановить встречи, то Казахстан рассмотрит вопрос его восстановления, сообщает пресс-служба МИД РК.

В заявлении министерства иностранных дел Казахстана говорится, что рассмотрит вопрос встреч по сирийской проблеме в рамках Астанинского формата в качестве жеста доброй воли.

Ранее внешнеполитическое ведомство Казахстана объявило, что 20-я встреча по сирийскому урегулированию, которая прошла 20-21 июня, была последней в столице республики.

В МИД Казахстана отметили, что ставившиеся при создании переговорного формата цели достигнуты. При этом решение Астаны стало неожиданным для представителей Москвы, Анкары и Тегерана.