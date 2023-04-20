Казахстан готов активно закупать узбекскую пролукцию

Опубликовано: 11:29, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков обсудил с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым дальнейшие этапы сотрудничества столиц двух стран.

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стороны обсудили проект "Умный город", экспорт текстиля, а также участие Казахстана в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", отметив, что Ташкент активно развивает кооперационные отношения с Астаной, Алматы, Актау, Туркестанской областью и другими регионами Казахстана, а товарооборот Ташкента с Казахстаном к концу минувшего 2022 года составил $1,8 млрд, передает Sputnik Узбекистан.

Бейбут Атамкулов сообщил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества с Ташкентом, напомнив, что в 2024 году город объявили молодежной столицей СНГ, в связи с чем предложил обсудить план мероприятий на следующий год и их подготовку.

Также посол Казахстана предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между Ташкентом, Астаной и Алматы.

Сегодня на казахстанском рынке высокий спрос на экспортную продукцию, произведенную в Узбекистане, особенно на текстиль и бытовую технику, и у страны есть заинтересованность в том, чтобы закупать их напрямую у местных производителей, для чего он предложил наладить сотрудничество с предприятиями и открыть ташкентский торговый дом в Казахстане.