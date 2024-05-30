Казахстан будет маркировать всю органику

Президент Казахстана подписал закон о маркировке всей органической продукции, производимой в Казахстане – это касается товаров местных аграриев, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о введении маркировки органической продукции в стране, сообщает Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции"

– Аккорда

Закон призван помочь формированию и развитию казахстанской продукции аграрно-промышленного комплекса и сделать ее конкурентоспособной на внешних рынках, а также отрегулировать положения законодательства в этой сфере, передает Trend.

Также документ прописывает основные условия перехода к производству органической продукции и требования к ней, ее маркировку, оборот, системы учета и надзора.

Согласно закону, в стране будут созданы реестры производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и животных, используемых для органического производства.

Весь процесс производства органики будет сертифицирован, что соответствует международной практике. Также документ предусматривает механизм приостановки и прекращения действия сертификата соответствия, а для борьбы с подделкой такой продукции вводится ее обязательная маркировка.