Кавминоводы примут фестиваль трейлраннинга

Шанс преодолеть себя, пробежавшись по горным склонам, выпадет 500 счастливчиков, которые заявлены участниками фестиваля бега по пересеченной местности. Фестиваль стартует уже 6 апреля.

Каждый год на Ставрополье проходит уникальное спортивное событие – международный фестиваль бега по пересеченной местности "Бештаугорский крест".

Festival of the Cross-Country Running (Бештаугорский крест) проводится уже шестой год подряд и становится все более популярным среди любителей активного образа жизни. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, спорта и активного времяпровождения на природе.

В этом году на фестивале ожидается участие около 500 спортсменов из разных уголков России, а также гостей из Республики Беларусь. Участники смогут выбрать для себя дистанцию по сложности и преодолеть ее в живописных местах природного парка "Бештаугорский".

«В этом году за два дня фестиваля в нем примут участие 500 спортсменов из более чем 100 городов, 45 регионов России и Беларуси. Участие в соревнованиях дает радость преодоления себя, возможность попробовать силы на горных склонах с постоянно меняющейся поверхностью от травяных склонов до скал и курумника»

– рассказала ТАСС соорганизатор «БК-24» Анна Дюкова.

Особенности маршрута и трассы для бега

Маршрут фестиваля пролегает по пересеченной местности, включая горные склоны, луга, реки и леса. Участники преодолевают различные препятствия, испытывая свои силы и навыки. Трассы подобраны таким образом, чтобы каждый мог найти для себя подходящий уровень сложности.

Подготовка к участию в фестивале бега

Для участия в "Бештаугорском кресте" необходима хорошая физическая подготовка. Рекомендуется заранее тренироваться, особенно на подобных участках, чтобы успешно справиться с трассой. Важно также иметь специализированную экипировку и следовать инструкциям организаторов. Принять участие в этом захватывающем спортивном событии смогут все желающие.