Карта "Мир" в Иране заработает в течение полугода

Запуск платежной системы "Мир" в Иране планируется на ближайшие 6 месяцев, рассказал иранский посол в Москве.
По словам Казема Джалали, в РФ "сейчас" будет работать иранская платежная система "Шетаб", пишет ТАСС.
"Российские ответственные лица нам обещали, что в течение шести месяцев российская система "Мир" тоже заработает на территории Ирана"
– дипломат
Глава дипмиссии также прокомментировал примерные сроки подписания российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Джалали пояснил, что работу над черновым вариантом документа ведут юридические отделы МИД РФ и ИРИ. Кроме того, проект договора рассматривается в администрациях обоих президентов. Дипломат пояснил, что, когда документ будет окончательно согласован, можно будет говорить о его подписании Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.
"Думаю, в ближайшем будущем (подпишем – ред.)"
– посол