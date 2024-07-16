Вестник Кавказа

Карта "Мир" в Иране заработает в течение полугода

Джалали Казем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отечественная система "Мир" начнет действовать в Исламской Республике Иран в течение ближайшего полугодия, такие сроки озвучил посол ИРИ в РФ. Казем Джалали также прокомментировал перспективы подписания нового договора.

Запуск платежной системы "Мир" в Иране планируется на ближайшие 6 месяцев, рассказал иранский посол в Москве.

По словам Казема Джалали, в РФ "сейчас" будет работать иранская платежная система "Шетаб", пишет ТАСС.

"Российские ответственные лица нам обещали, что в течение шести месяцев российская система "Мир" тоже заработает на территории Ирана"

– дипломат

Глава дипмиссии также прокомментировал примерные сроки подписания российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Джалали пояснил, что работу над черновым вариантом документа ведут юридические отделы МИД РФ и ИРИ. Кроме того, проект договора рассматривается в администрациях обоих президентов. Дипломат пояснил, что, когда документ будет окончательно согласован, можно будет говорить о его подписании Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.

"Думаю, в ближайшем будущем (подпишем – ред.)"

– посол

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