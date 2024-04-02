Карнавал в Геленджике в честь летнего сезона отменен

В этом году в Геленджике не планируют проводить традиционный летний карнавал. Мероприятие проводят ежегодно в честь открытия курортного сезона.

Старт летнего сезона в Геленджике в 2024 году пройдет без традиционного карнавала.

Градоначальник Алексей Богодистов на своей странице в соцсети дал ответ о том, состоится ли карнавал. Летом 2024 года проведение карнавала в Геленджике не предусмотрено.

На курорте принято открывать туристический сезон в первую субботу июня. В 204 году курортный сезон начнется 1 июня. По случаю старта сезона обычно устраиваются различные мероприятия, в том числе карнавал. В этом году, как и в прошлом, власти решили не проводить летний карнавал.