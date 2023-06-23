Караоке сгорело в Кызылорде

Опубликовано: 23:38, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Кызылорды

Известный в Кызылорде караоке-бар сгорел сегодня утром. Пожарные полтора часа боролись с огнем и смогли остановить его - соседние дома удалось уберечь от возгорания.

Крупный пожар произошел сегодня утром в Кызылорде, об инциденте рассказали в областном ДЧС.

ЧП случилось рано утром - примерно в 4.00 (2.00 мск). Возгорание началось в расположенном в центре города караоке-бара.

Пожар тушили почти 40 огнеборцев, прибывших на восьми пожарных автомобилях.

На ликвидацию ушло порядка 1,5 часа.

"Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинского центра катастроф"

– ДЧС

Благодаря слаженной работе, удалось не допустить распространения пламени на соседние здания, при том что застройка там достаточно плотная.

В результате никто не пострадал. Почему начался пожар и каков объем ущерба, будет установлено позже.