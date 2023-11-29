Карачаево-Черкесия отправила гуманитарную помощь в Газу

Продукты первой необходимости и средства личной гигиены вошли в состав гуманитарного груза, который отправили власти Карачаево-Черкесии жителям Газы.
Самолет МЧС России доставил в египетский город Эль-Ариш партию гуманитарной помощи для передачи ее населению сектора Газа. Это благородное действие стало возможным благодаря инициативе властей Карачаево-Черкесии, которые собрали основную часть груза.
«В состав груза, перевезенного на борту Ил-76, входят крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены. Большая часть гуманитарной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики»
– пресс-служба министерства
Уже из Египта волонтеры доставят гуманитарную помощь нуждающимся. В релизе также уточняется, что гуманитарная помощь, доставленная МЧС России в Эль-Ариш, призвана поддержать жителей палестинского анклава.