Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия отправила гуманитарную помощь в Газу

Карачаево-Черкесия отправила гуманитарную помощь в Газу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продукты первой необходимости и средства личной гигиены вошли в состав гуманитарного груза, который отправили власти Карачаево-Черкесии жителям Газы.

Самолет МЧС России доставил в египетский город Эль-Ариш партию гуманитарной помощи для передачи ее населению сектора Газа. Это благородное действие стало возможным благодаря инициативе властей Карачаево-Черкесии, которые собрали основную часть груза.

«В состав груза, перевезенного на борту Ил-76, входят крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены. Большая часть гуманитарной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики»

– пресс-служба министерства

Уже из Египта волонтеры доставят гуманитарную помощь нуждающимся. В релизе также уточняется, что гуманитарная помощь, доставленная МЧС России в Эль-Ариш, призвана поддержать жителей палестинского анклава.

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