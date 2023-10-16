Карабах и Восточный Зангезур полностью обеспечили электроэнергией

Опубликовано: 11:05, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Карабахе и Восточном Зангезуре начали свою работу 12 новых подстанций. Благодаря им, теперь все освобожденные населенные пункты обеспечены электроэнергией.

Президент компании по производству и распределению электроэнергии «Азерэнерджи» Баба Рзаев рассказал, что в эксплуатацию были введены 12 новых подстанций на территории Карабаха и Восточного Зангезура. Статью с заявлением главы энергетической компании опубликовала на своей странице газета «Азербайджан».

Рзаев отметил, что компанией был реализован масштабный проект по подключению к электросети всех освобожденных территорий. "Азерэнерджи" проложила более 700 км высоковольтных линий электропередач.

Все новые подстанции входят в общую сеть республики.

Кроме этого, Рзаев подчеркнул, что подача электроэнергии в Ханкеди была восстановлена в течение 4 дней после масштабных военных действий.