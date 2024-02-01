Кандидаты в президенты поздравили Ильхама Алиева с победой

После объявления ЦИК предварительных итогов выборов президента Азербайджана три кандидата поздравили действующего главу государства. После обработки бюллетеней с 55% участков он лидирует с 92,1% голосов.

Поздравления одержавшему победу на выборах президента Ильхаму Алиеву поступают не только от глав других государств, но и от других кандидатов.

С победой действующего главу государства поздравили Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Мустафа. Они распространили соответствующие заявления.

Ранее сегодня председатель ЦИК Мазахир Панахов огласил предварительные результаты выборов, после подсчета бюллетеней с 54,47% участков. За Ильхама Алиева отдали голоса 92,1% избирателей.

Самовыдвиженец Орудж пока получил 2,2% голосов, Мустафа ("Великое созидание") – 1,99%. Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана") получил поддержку 1,78% пришедших на выборы.