Канатную дорогу в станице Даховской закрыли из-за нарушений

Канатная дорога в районе станицы Даховской в Адыгее прекратила работу - Ростехнадзор закрыл ее из-за выявленных нарушений техники безопасности, дата возобновления ее работы не называется.

Даховская, или, как ее еще называют, Савранская канатная дорога, которая поднимает туристов на высоту километра над уровнем моря на хребет "Уна Коз" в районе плато Лагонаки в Адыгее, закрыта на неопределенный срок, сообщил сегодня Ростехнадзор.

Ее эксплуатация прекращена после того, как специалисты ведомства в ходе проверки выявили на ней 15 нарушений требований безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, передает портал Юга.ру.

Нарушения действительно серьезные – так, на ней значительно превышена максимальная скорость движения, ее сотрудники не прошли аттестацию, не проводился и ежегодный техосмотр оборудования.

"В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Майкопский районный суд Республики Адыгея"

- Ростехнадзор

Канатная дорога в районе станицы Даховской привлекала массу туристов – с ее конечной точки открываются потрясающие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау и гору Большой Тхач. Десять лет назад ее открыла туристическая фирма "Лагуна страусов".