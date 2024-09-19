Канатную дорогу в станице Даховской закрыли из-за нарушений

Даховская, или, как ее еще называют, Савранская канатная дорога, которая поднимает туристов на высоту километра над уровнем моря на хребет "Уна Коз" в районе плато Лагонаки в Адыгее, закрыта на неопределенный срок, сообщил сегодня Ростехнадзор.
Ее эксплуатация прекращена после того, как специалисты ведомства в ходе проверки выявили на ней 15 нарушений требований безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, передает портал Юга.ру.
Нарушения действительно серьезные – так, на ней значительно превышена максимальная скорость движения, ее сотрудники не прошли аттестацию, не проводился и ежегодный техосмотр оборудования.
"В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Майкопский районный суд Республики Адыгея"
- Ростехнадзор
Канатная дорога в районе станицы Даховской привлекала массу туристов – с ее конечной точки открываются потрясающие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау и гору Большой Тхач. Десять лет назад ее открыла туристическая фирма "Лагуна страусов".