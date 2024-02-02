Канатную дорогу на Черепашьем озере в Грузии закроют на ремонт

В столице Грузии закроют на краткосрочный ремонт канатную дорогу на Черепашьем озере. Работы обещают выполнить в течение суток.

В Тбилиси закроется на небольшой ремонт канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе. Об этом сказано в сообщении городской мэрии.

На канатной дороге планируется выполнить ряд технических работ, завершить которые должны в течение 24 часов.

Ожидается, что пассажиры смогут снова начать пользоваться канатной дорогой уже 10 февраля.

Черепашье озеро (Кус тба – прим.ред.) пользуется большой популярностью у жителей грузинской столице. Возле водоема обустроены дорожки для прогулок, площадки для занятий спортом, а также кафе с ресторанами.