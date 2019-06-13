Канал "Вестника Кавказа" в YouTube получил больше 2 млн просмотров за месяц

Популярность канала "Вестника Кавказа" в YouTube растет с каждым месяцем.
За последние 28 дней видео на канале посмотрели больше двух миллионов раз, что больше в 1,2 раза обычного числа просмотров.
Добиться такого количества просмотров удалось благодаря коротким видео – Shorts, которые вызывают большой интерес у зрителей канала.
В течение 28 дней канал "Вестника Кавказа" смотрели почти 59 часов, а количество подписчиков увеличилось на 3 тыс.
В скором времени канал достигнет отметки в 140 тыс подписчиков.
Канал "Вестника Кавказа" рассказывает о самых значимых новостях в России, на Кавказе и Ближнем Востоке.
Экспертами канала выступают известные политики, историки и журналисты - Максим Шевченко, Гия Саралидзе, Эльмар Гусейнов, Фархад Ибрагимов, и многих других.