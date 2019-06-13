Канал "Вестника Кавказа" в YouTube получил больше 2 млн просмотров за месяц

Рекордных показателей достиг канал "Вестника Кавказа" в YouTube. В течение месяца видео канала посмотрели более 2 млн раз.

Популярность канала "Вестника Кавказа" в YouTube растет с каждым месяцем.

За последние 28 дней видео на канале посмотрели больше двух миллионов раз, что больше в 1,2 раза обычного числа просмотров.

Добиться такого количества просмотров удалось благодаря коротким видео – Shorts, которые вызывают большой интерес у зрителей канала.

В течение 28 дней канал "Вестника Кавказа" смотрели почти 59 часов, а количество подписчиков увеличилось на 3 тыс.

В скором времени канал достигнет отметки в 140 тыс подписчиков.

Канал "Вестника Кавказа" рассказывает о самых значимых новостях в России, на Кавказе и Ближнем Востоке.

Экспертами канала выступают известные политики, историки и журналисты - Максим Шевченко, Гия Саралидзе, Эльмар Гусейнов, Фархад Ибрагимов, и многих других.

Канал "Вестника Кавказа" в YouTube