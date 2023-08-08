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Канада ввела 13-пакет санкций против Ирана

Канада ввела 13-пакет санкций против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Канада объявила о введении 13-го пакета санкций против Ирана. В санкционный список попали семь представителей Исламской Республики.

Семь представителей Ирана попали в новый, 13-й по счету пакет санкций Канады. Об этом сообщили канадском правительстве.

"Это 13-й пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами"

 – правительство Канады

В частности, под ограничительные меры попали секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, глава организации авиационной промышленности, исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, производящей снаряжение для правоохранительных органов страны.

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