Канада ввела 13-пакет санкций против Ирана

Канада объявила о введении 13-го пакета санкций против Ирана. В санкционный список попали семь представителей Исламской Республики.
Семь представителей Ирана попали в новый, 13-й по счету пакет санкций Канады. Об этом сообщили канадском правительстве.
"Это 13-й пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами"
– правительство Канады
В частности, под ограничительные меры попали секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, глава организации авиационной промышленности, исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, производящей снаряжение для правоохранительных органов страны.