Канада ввела 13-пакет санкций против Ирана

Опубликовано: 19:34, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канада объявила о введении 13-го пакета санкций против Ирана. В санкционный список попали семь представителей Исламской Республики.

Семь представителей Ирана попали в новый, 13-й по счету пакет санкций Канады. Об этом сообщили канадском правительстве.

"Это 13-й пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами"

– правительство Канады

В частности, под ограничительные меры попали секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, глава организации авиационной промышленности, исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, производящей снаряжение для правоохранительных органов страны.