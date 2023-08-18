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Канада объявила о новых санкциях в отношении России

Канада объявила о новых санкциях в отношении России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санкционная антироссийская истерия за океаном продолжается – сегодня о новых рестрикциях в отношении большей частью российских органов правосудия попали три московских суда и 15 физических лиц.

Канада ввела санкции против 15 физических лиц в рамках мер против России, заявление об этом опубликовано на сайте правительства Канады.

Санкции были введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов, передает РИА Новости

Также в канадском санкционном списке оказались первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев.

"Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России… Эти лица являются членами юридических и правоохранительных органов, в том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями"

- заявление правительства Канады

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", анироссийские санкции Канада в последний раз корректировала 19 мая – тогда они тоже затронули судебные органы, в частности Генпрокуратуру РФ, а также Минпросвещения России, "Деловую Россию", Общероссийский народный фронт, некоторые российские компании и ряд физических лиц.

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