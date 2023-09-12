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Калужский завод проиграл Disney суд по бренду "Пираты Карибского моря"

Калужский завод проиграл Disney суд по бренду &quot;Пираты Карибского моря&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Дисней" все-таки останется владельцем торговой марки "Пираты Карибского моря". Суд отказал КЛВЗ "Кристалл", требовавшему передать право на ее использование предприятию.

Ликеро-водочный завод в Калуге не сможет выпускать алкоголь под названием "Пираты Карибского моря": суд отказался передавать компании права на этот бренд.

Изначально в КЛВЗ рассчитывали на то, что сама Disney не пользуется маркой, что означает возможность более быстрого, чем обычно, прекращения ее правовой охраны.

Однако, как сообщают "Калужские новости" ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел, суд постановил отказать заводу.

Ранее завод уже вступал в разбирательства из-за брендов. Иск к КЛВЗ подавал производитель ликеров Jаgermeister.

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