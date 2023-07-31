РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Каладзе: Грузии не нужны хозяева

Мэр Тбилиси Каза Каладзе
© Фото: сайт мэрии Тбилиси
В правящей партии Грузии прокомментировали заявление оппозиционного депутата партии "Стратегия Агмашенебели". Там отметили, что подобные заявления делают люди с рабским мышлением.

Руководство Грузии проводит прагматичную политику, чтобы сохранить мир и экономический прогресс в стране. Такое заявление в понедельник сделал генсек правящей партии.

Таким образом Каха Каладзе отреагировал на заявление Пааты Манджгаладзе, одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели", отреагировавшего на визит грузинского премьера в КНР словам "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно".

"Вы представляете, если бы эти люди были у власти, какая беда была бы в Грузии. Население хорошо видит, что делает "Грузинская мечта", насколько важна та прагматичная политика, которую мы проводим для сохранения мира, экономического развития и европейского будущего, которое выбрал грузинский народ"

– генсек "Грузинской мечты"

Кроме того, он акцентировал внимание на то, что у таких людей рабское мышление, они не знают, что такое родина.

"Это люди, которые не знают, что такое понятие родины. У них рабское мышление. Это типичное мышление и отношение коллективных "нацев" (представители "Единого национального движения" – прим. ред.) к нашему народу. Америка и Европа для них хозяева. Нам не нужны хозяева, нам нужны стратегические партнеры и друзья. Такое отношение категорически неприемлемо"

– Каха Каладзе

&quot;Грузинская мечта&quot; и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version