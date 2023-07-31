Каладзе: Грузии не нужны хозяева

Опубликовано: 18:34, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт мэрии Тбилиси

В правящей партии Грузии прокомментировали заявление оппозиционного депутата партии "Стратегия Агмашенебели". Там отметили, что подобные заявления делают люди с рабским мышлением.

Руководство Грузии проводит прагматичную политику, чтобы сохранить мир и экономический прогресс в стране. Такое заявление в понедельник сделал генсек правящей партии.

Таким образом Каха Каладзе отреагировал на заявление Пааты Манджгаладзе, одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели", отреагировавшего на визит грузинского премьера в КНР словам "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно".

"Вы представляете, если бы эти люди были у власти, какая беда была бы в Грузии. Население хорошо видит, что делает "Грузинская мечта", насколько важна та прагматичная политика, которую мы проводим для сохранения мира, экономического развития и европейского будущего, которое выбрал грузинский народ"

– генсек "Грузинской мечты"

Кроме того, он акцентировал внимание на то, что у таких людей рабское мышление, они не знают, что такое родина.

"Это люди, которые не знают, что такое понятие родины. У них рабское мышление. Это типичное мышление и отношение коллективных "нацев" (представители "Единого национального движения" – прим. ред.) к нашему народу. Америка и Европа для них хозяева. Нам не нужны хозяева, нам нужны стратегические партнеры и друзья. Такое отношение категорически неприемлемо"

– Каха Каладзе