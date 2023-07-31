Каладзе: Грузии не нужны хозяева

Руководство Грузии проводит прагматичную политику, чтобы сохранить мир и экономический прогресс в стране. Такое заявление в понедельник сделал генсек правящей партии.
Таким образом Каха Каладзе отреагировал на заявление Пааты Манджгаладзе, одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели", отреагировавшего на визит грузинского премьера в КНР словам "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно".
"Вы представляете, если бы эти люди были у власти, какая беда была бы в Грузии. Население хорошо видит, что делает "Грузинская мечта", насколько важна та прагматичная политика, которую мы проводим для сохранения мира, экономического развития и европейского будущего, которое выбрал грузинский народ"
– генсек "Грузинской мечты"
Кроме того, он акцентировал внимание на то, что у таких людей рабское мышление, они не знают, что такое родина.
"Это люди, которые не знают, что такое понятие родины. У них рабское мышление. Это типичное мышление и отношение коллективных "нацев" (представители "Единого национального движения" – прим. ред.) к нашему народу. Америка и Европа для них хозяева. Нам не нужны хозяева, нам нужны стратегические партнеры и друзья. Такое отношение категорически неприемлемо"
– Каха Каладзе