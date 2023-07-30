"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

Статус правящей партии останется у "Грузинской мечты" до тех пор, пока не появится лучшая, чем "Единое нацдвижение", оппозиция. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Тея Цулукиани.
Таким образом она прокомментировала высказывание одного из лидеров ЕНД по поводу жестокого убийства военного: Давид Дарчиашвили высказался в том ключе, что убитый сам виноват в случившемся.
"Власть не обрушится, пока не придут лучшие. Эти мерзкие не смогут вернуться к власти"
– Тея Цулукиани
Вице-премьер призвала оппозиционера хранить молчание в такой ситуации.
Мнение оппозиции
Солидарен с представительницей "Мечты" оказался и оппозиционер Алеко Элисашвили – лидер партии "Граждане".
"Нацдвижение" ничто не исправит. Они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти"
– политик
Элисашвили подчеркнул, что, по его мнению, правящая партия должна смениться, но ее место не должно занять ЕНД.