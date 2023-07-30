"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

Опубликовано: 21:20, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последние заявления партии "Единое национальное движение" вызвали резкую критику как правящей "Грузинской мечты", так и других представителей оппозиции.

Статус правящей партии останется у "Грузинской мечты" до тех пор, пока не появится лучшая, чем "Единое нацдвижение", оппозиция. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Тея Цулукиани.

Таким образом она прокомментировала высказывание одного из лидеров ЕНД по поводу жестокого убийства военного: Давид Дарчиашвили высказался в том ключе, что убитый сам виноват в случившемся.

"Власть не обрушится, пока не придут лучшие. Эти мерзкие не смогут вернуться к власти"

– Тея Цулукиани

Вице-премьер призвала оппозиционера хранить молчание в такой ситуации.

Мнение оппозиции

Солидарен с представительницей "Мечты" оказался и оппозиционер Алеко Элисашвили – лидер партии "Граждане".

"Нацдвижение" ничто не исправит. Они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти"

– политик

Элисашвили подчеркнул, что, по его мнению, правящая партия должна смениться, но ее место не должно занять ЕНД.