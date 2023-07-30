РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили

&quot;Грузинская мечта&quot; и оппозиция сошлись в отвращении к партии Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Последние заявления партии "Единое национальное движение" вызвали резкую критику как правящей "Грузинской мечты", так и других представителей оппозиции.

Статус правящей партии останется у "Грузинской мечты" до тех пор, пока не появится лучшая, чем "Единое нацдвижение", оппозиция. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Тея Цулукиани.

Таким образом она прокомментировала высказывание одного из лидеров ЕНД по поводу жестокого убийства военного: Давид Дарчиашвили высказался в том ключе, что убитый сам виноват в случившемся.

"Власть не обрушится, пока не придут лучшие. Эти мерзкие не смогут вернуться к власти"

– Тея Цулукиани

Вице-премьер призвала оппозиционера хранить молчание в такой ситуации.

Мнение оппозиции

Солидарен с представительницей "Мечты" оказался и оппозиционер Алеко Элисашвили – лидер партии "Граждане".

"Нацдвижение" ничто не исправит. Они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти"

– политик

Элисашвили подчеркнул, что, по его мнению, правящая партия должна смениться, но ее место не должно занять ЕНД.

Госдеп опроверг помощь Саакашвили от американского посольства

Госдеп опроверг помощь Саакашвили от американского посольства

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version