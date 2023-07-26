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Госдеп опроверг помощь Саакашвили от американского посольства

Госдеп опроверг помощь Саакашвили от американского посольства
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вашингтон выступил с опровержением информации о том, что посольство США в Грузии продвигало интересы экс-президента Михаила Саакашвили. Скандал разразился после публикации данных в рамках американского закона об иноагентах.

Американское посольство в США не замешано в лоббировании интересов бывшего главы Грузии, отбывающего наказание по решению суда Михаила Саакашвили и никогда не занималось этим. С соответствующим заявлением выступил замруководителя пресс-службы Госдепа.

"Сотрудники посольства проводят встречи с большим количеством различных людей, как и сотрудники наших посольств по всему миру. Не вдаваясь в детали частных дипломатических контактов, мы можем подтвердить, что наше посольство никогда не занималось лоббированием в пользу бывшего грузинского президента"

– Ведант Пател

Скандал с лоббированием интересов Саакашвили

Некоторое время назад в рамках американского закона об иноагентах (FARA) стало известно, что американские лоббистские компании работали на родных Саакашвили. В частности, они придумывали методы давления со стороны запада на власти Грузии.

В числе прочего сообщалось, что дипломат из посольства США Эван Эллиот весной должен был устроить встречу с президентом Саломе Зурабишвили. На ней должен был быть рассмотрен вопрос о помиловании Саакашвили.

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