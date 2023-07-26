Госдеп опроверг помощь Саакашвили от американского посольства

Американское посольство в США не замешано в лоббировании интересов бывшего главы Грузии, отбывающего наказание по решению суда Михаила Саакашвили и никогда не занималось этим. С соответствующим заявлением выступил замруководителя пресс-службы Госдепа.
"Сотрудники посольства проводят встречи с большим количеством различных людей, как и сотрудники наших посольств по всему миру. Не вдаваясь в детали частных дипломатических контактов, мы можем подтвердить, что наше посольство никогда не занималось лоббированием в пользу бывшего грузинского президента"
– Ведант Пател
Скандал с лоббированием интересов Саакашвили
Некоторое время назад в рамках американского закона об иноагентах (FARA) стало известно, что американские лоббистские компании работали на родных Саакашвили. В частности, они придумывали методы давления со стороны запада на власти Грузии.
В числе прочего сообщалось, что дипломат из посольства США Эван Эллиот весной должен был устроить встречу с президентом Саломе Зурабишвили. На ней должен был быть рассмотрен вопрос о помиловании Саакашвили.