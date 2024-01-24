Как ответят США на удар по базе в Иордании?

Американский президент продолжает взвешивать варианты ответа на удар, нанесенный беспилотником по базе США в Иордании. В Белом доме подчеркнули, что ответ будет дан тогда, когда Вашингтон сочтет нужным.

Джо Байден пока не определился с ответом на совершенную накануне атаку на базу США в Иордании, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности.

По словам Джона Кирби, глава государства за два дня провел две встречи с командой по нацбезопасности.

"Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время"

– представитель Белого дома

Напомним, жертвами атаки беспилотника на военную базу стали трое американских военных. Число раненых достигло нескольких десятков. По последней информации, пострадали 34 человека, и это число может вырасти, так как некоторые травмы проявляются не сразу, передает CNN.