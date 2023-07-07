Как Исрафил Ашурлы спас пакистанца от гибели

Опубликовано: 13:48, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пакистанский учитель, застрявший на Гималаях, поблагодарил азербайджанского альпиниста за спасение. Ранее Исрафил Ашурлы помог умирающему альпинисту, который застрял на высоте 7,5 тыс метров.

Учитель и альпинист из Пакистана Асиф Бхатти, который застрял на горе Нанга Парбат на Гималаях из-за снежной слепоты, успешно добрался до базового лагеря спустя пять дней.

На помощь к нему пришел азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы. Застрявший на высоте 7,5 тыс м альпинист попросил помощи у других участников экспедиции, Ашурлы после полученного сообщения поспешил спасать застрявшего учителя.

Представитель пакистанского альпиниста поблагодарил всех участников миссии по спасению Бхатти, отдельно выделив храбрость Исрафила Ашурлы.