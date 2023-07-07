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Как Исрафил Ашурлы спас пакистанца от гибели

Как Исрафил Ашурлы спас пакистанца от гибели
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пакистанский учитель, застрявший на Гималаях, поблагодарил азербайджанского альпиниста за спасение. Ранее Исрафил Ашурлы помог умирающему альпинисту, который застрял на высоте 7,5 тыс метров.

Учитель и альпинист из Пакистана Асиф Бхатти, который застрял на горе Нанга Парбат на Гималаях из-за снежной слепоты, успешно добрался до базового лагеря спустя пять дней.

На помощь к нему пришел азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы. Застрявший на высоте 7,5 тыс м альпинист попросил помощи у других участников экспедиции, Ашурлы после полученного сообщения поспешил спасать застрявшего учителя.

Представитель пакистанского альпиниста поблагодарил всех участников миссии по спасению Бхатти, отдельно выделив храбрость Исрафила Ашурлы.

Исрафил Ашурлы спас человека на восьмитысячнике Нанга Парбат

Исрафил Ашурлы спас человека на восьмитысячнике Нанга Парбат

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