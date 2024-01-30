Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Как голосуют избиратели на освобожденных территориях Азербайджана?

Голосование на избирательном участоке в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Азербайджана опубликовал активность избирателей на освобожденных территориях страны в ходе президентских выборов в республике.

Руководитель Информцентра Секретариата Центризбиркома Азербайджана Фарид Оруджев рассказал об активности на выборах президента страны на освобожденных территориях.

По состоянию на 17:00 в Агдамском городском избирательном округе №118 проголосовало 74,88% избирателей, а в Агдамском сельском избирательном округе №119 – 73,08%.

Остальные данные по явке на выборы на освобожденных территориях выглядят так:

  • Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - 74,36%;
  • Лачинский избирательный округе №121 - 76,12%;
  • Ханкендинский избирательный округ №122 - 75,07%;
  • Кельбаджарский избирательный округ №123 - 74,24%;
  • Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 - 73,25%;
  • Зангилан-Губадлинский избирательный округ№ 125 - 76,13%.
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