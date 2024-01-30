ЦИК АР: на 17:00 проголосовали 70,85% избирателей

На 17:00 по местному времени в Азербайджане проголосовали более 70% избирателей. Об этом рассказал глава Информцентра секретариата Центризбиркома страны.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана обновила данные по активности избирателей на внеочередных президентских выборах страны.

Как отметил, глава Информцентра Секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев, по данным на 17:00 по местному времени (16:00 – мск) явка составила 70,85%.

Он подчеркнул, что в голосовании приняли участие 4 590 075 человек.