Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

ЦИК АР: на 17:00 проголосовали 70,85% избирателей

ЦИК АР: на 17:00 проголосовали 70,85% избирателей
© Фото: АзерТадж
На 17:00 по местному времени в Азербайджане проголосовали более 70% избирателей. Об этом рассказал глава Информцентра секретариата Центризбиркома страны.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана обновила данные по активности избирателей на внеочередных президентских выборах страны.

Как отметил, глава Информцентра Секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев, по данным на 17:00 по местному времени (16:00 – мск) явка составила 70,85%.

Он подчеркнул, что в голосовании приняли участие 4 590 075 человек.

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