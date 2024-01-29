ЦИК Азербайджана: на 15:00 проголосовали свыше 60% избирателей

На 15 часов местного времени (14:00 мск) в Азербайджане проголосовали более 60% избирателей, сообщил глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии страны Фарид Оруджев.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала новые данные по активности избирателей на внеочередных выборах страны.
По состоянию на 15:00 (14:00 мск) в стране проголосовали 60,54% избирателей (3 млн 922 тыс 187 человек), сообщил на брифинге глава Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Лидирует по числу проголосовавших жителей карабахский город Ханкенди: здесь к 15:00 проголосовало 5 134 человека, а явка избирателей составила 65,78%.