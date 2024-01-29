Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

ЦИК Азербайджана: на 15:00 проголосовали свыше 60% избирателей

ЦИК Азербайджана: на 15:00 проголосовали свыше 60% избирателей
© Фото: АЗЕРТАДЖ
На 15 часов местного времени (14:00 мск) в Азербайджане проголосовали более 60% избирателей, сообщил глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии страны Фарид Оруджев.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала новые данные по активности избирателей на внеочередных выборах страны.

По состоянию на 15:00 (14:00 мск) в стране проголосовали 60,54% избирателей (3 млн 922 тыс 187 человек), сообщил на брифинге глава Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Лидирует по числу проголосовавших жителей карабахский город Ханкенди: здесь к 15:00 проголосовало 5 134 человека, а явка избирателей составила 65,78%.

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