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Кахраманмараш вновь трясет

Кахраманмараш вновь трясет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение произошло в Турции. Подземные толчки зарегистрированы в Кахраманмараше, магнитуда составила 4,3. В феврале провинция пострадала от мощных землетрясений.

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,3, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ведомстве заявили, что подземные толчки ощущались в 08:28 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун.

Стоит добавить, что очаг располагался на глубине 6,98 км.

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