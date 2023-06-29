Землетрясение произошло в Турции. Подземные толчки зарегистрированы в Кахраманмараше, магнитуда составила 4,3. В феврале провинция пострадала от мощных землетрясений.
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,3, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В ведомстве заявили, что подземные толчки ощущались в 08:28 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун.
Стоит добавить, что очаг располагался на глубине 6,98 км.