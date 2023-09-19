Кафе в Турции обязали указывать реальные цены с 1 января

Турция начнет новый год с появления в заведениях общепита меню с ценами. Сегодня ситуация с ценами в кафе не всегда прозрачна, туристы жалуются на обман.

Обязательные и заметные листовки и панно с ценами на блюда из меню появятся во всех турецких кафе и ресторанах с 1 января.

Согласно распоряжению Минторга страны, все кафе, рестораны, кофейни и кондитерские должны обзавестись стендами с ценами.

"Документы, знаки, доски, касающиеся тарифов и прейскурантов, будут обязательны для размещения на рабочих местах, где предоставляются услуги, а также перед входной дверью и на столах в ресторанах, кафе, кондитерских и подобных заведениях питания"

– постановление

В настоящее время туристы, особенно в общепите Стамбула, сталкиваются с тем, что цены в счете отличаются от тех, что были указаны в меню, которые приносил официант. Наличие информационных листов с ценами у дверей заведения должно помочь решить данную проблему.