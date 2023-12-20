Кафе на озере в Махачкале доживает последние деньки

Прокуратура столицы Дагестана потребовала снести кафе на озере Ак-Гель, которое незаконно установил там местный предприниматель, нарушив береговую полосу.

В скором времени Махачкала лишится живописного, но совершенно незаконного объекта, которое местный предприниматель построил на берегу столичного озера Ак-Гель, сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Возмутило экологов даже не то, что объект был построен без каких-либо разрешительных документов – для его возведения была построена масштабная железобетонная конструкция, которая выдавалась в озеро и тем самым обезобразила береговую полосу, а уже на ней были установлены 12 залов-павильонов, передает "АиФ-Дагестан".

Махачкалинская природоохранная прокуратура потребовала через суд демонтировать незаконное кафе и привести в первоначальное состояние акваторию озера.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении суда, вскоре по нему будет принято решение.