Кабардино-Балкария поставила ягодный рекорд

Кабардино-Балкария вышла на рекордные уровни садовых урожаев – каждая шестая ягода или плод, собранные в России, выросли в республике.

Глава Минсельхоза Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев, находясь на всероссийском форуме-выставке "Россия", рассказал о сельскохозяйственном рекорде, поставленном в этом году кабардино-балкарскими аграриями.

По его словам, в 2023 году только по предварительным расчетам республиканским фермерам удалось вырастить и собрать урожай ягод и плодов общей массой более 700 тыс т.

Сижажев подчеркнул, что никогда прежде Кабардино-Балкария не видывала столь масштабного ягодного урожая. В итоге на республику приходится примерно каждая шестая ягода или плод, собранные в России.

Министр подчеркнул, что кабардино-балкарские фермеры не намерены останавливаться на достигнутом – они расширяют площади своих садов. В 2023 году она выросла на 1 тыс га. Кабардино-Балкария полностью обеспечивает себя саженцами и продает в другие регионы около 1 млн саженцев ежегодно.

Общая площадь садов в Кабардино-Балкарии составляет 50 тыс га, включая 27 тыс га многолетних насаждений и 23 тыс га интенсивного садоводства.