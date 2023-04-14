К сентябрю в Дагестане заработают 20 новых детсадов

Опубликовано: 23:28, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По национальным проектам "Образование" и "Демография" в Дагестане заканчивают строительство девяти школ и 20 детских садов, которые распахнут свои двери для детишек к началу нового учебного года.

Уже нынешней осенью ко Дню знаний, отмечаемому в России 1 сентября, в Дагестане откроются 20 детсадов и девять новых школ, строительство которых находится на финальном этапе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня вице-премьер правительства Дагестана Муслим Телякавов провел заседание рабочей группы, в ходе которого его участники обсудили лицензирование объектов образования, вводимых в строй в Дагестане в 2023 году. Дорожная карта оговаривает срок лицензирования и открытия 9 школ на 4 040 ученических мест и 20 детских садов на 3 320 мест до 1 сентября, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Все объекты построены, сейчас на них проводятся отделочные работы и закупается оборудование, все они возведены в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография", республиканской инвестиционной программы и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".