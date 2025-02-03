К процедуре освобождения палестинских заключенных приступили в Израиле

В Израиле начали выпускать из тюрьмы палестинских заключенных. В ближайшее время они будут доставлены к местам освобождения.

В субботу, 8 февраля, Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, данная процедура осуществляется в рамках сделки по возвращению заложников, которых в секторе Газа удерживают радикалы.

Заключенных уже начали выводить из тюрьмы "Офер". В настоящее время их сажают в автобусы, на которых в скором времени доставят к местам освобождения.

Накануне в Израиле подтвердили, что получили и приняли список заложников, которые должны быть освобождены радикалами в субботу.

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня в прошлом месяце.