Вестник Кавказа

К процедуре освобождения палестинских заключенных приступили в Израиле

К процедуре освобождения палестинских заключенных приступили в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле начали выпускать из тюрьмы палестинских заключенных. В ближайшее время они будут доставлены к местам освобождения.

В субботу, 8 февраля, Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, данная процедура осуществляется в рамках сделки по возвращению заложников, которых в секторе Газа удерживают радикалы.

Заключенных уже начали выводить из тюрьмы "Офер". В настоящее время их сажают в автобусы, на которых в скором времени доставят к местам освобождения.

Накануне в Израиле подтвердили, что получили и приняли список заложников, которые должны быть освобождены радикалами в субботу.

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня в прошлом месяце.

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