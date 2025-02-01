Вестник Кавказа

Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции в отношении МУС

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Лидер Израиля Нетаньяху выразил благодарность президенту США Трампу за санкции в отношении Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест израильского премьера.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность лидеру США Дональду Трампу за санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС). 

"Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет ни юрисдикции, ни оснований для судебного преследования"

– Биньямин Нетаньяху

Сообщается, что санкции ударят по банковским и платежным системам суда, компьютерной инфраструктуре, а также воспрепятствуют сотрудничеству МУС с американскими компаниями.  

Отметим, что фигурантом уголовного разбирательства МУС Нетяньяху стал в ноябре 2024 года, когда судебная инстанция выдала ордер на арест израильского лидера по подозрению в преступлениях против гражданского населения Газы. Также ордер был выдан в отношении экс-главы оборонного ведомства страны Йоава Галанта.

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