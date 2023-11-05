К курорту «Мамисон» откроют железнодорожную станцию

В Алагире будет усовершенствована железнодорожная станция к строящемуся курорту «Мамисон». В настоящее время она является непассажирской.
Завершение работ намечено на декабрь будущего года. В том случае, если этого не произойдет, местные власти пророчат республике транспортный коллапс.
«Денег в нашей стране очень много. Их надо просто грамотно просить. А нам эта железная дорога очень нужна. Если у нас ее не будет, то в республике случится транспортный коллапс, когда запустится курорт в Мамисоне»
– помощник главы республики Олег Карсанов.
Далее он подчеркнул, что курорт – особая экономическая зона федерального масштаба, соответственно именно центральные власти должны заняться обеспечением его финансами и транспортной инфраструктурой.
В то же время чиновник отметил, что в открытии станции заинтересованы именно местные власти, поэтому все заботы о ней они возьмут на себя, передает Сапа Медиа.