К курорту «Мамисон» откроют железнодорожную станцию

Если курорт «Мамисон» откроется без надлежащей инфраструктуры, в республике может произойти транспортный коллапс. Во избежание этого, власти республики готовы усовершенствовать станцию в Алагире.

В Алагире будет усовершенствована железнодорожная станция к строящемуся курорту «Мамисон». В настоящее время она является непассажирской.

Завершение работ намечено на декабрь будущего года. В том случае, если этого не произойдет, местные власти пророчат республике транспортный коллапс.

«Денег в нашей стране очень много. Их надо просто грамотно просить. А нам эта железная дорога очень нужна. Если у нас ее не будет, то в республике случится транспортный коллапс, когда запустится курорт в Мамисоне»

– помощник главы республики Олег Карсанов.

Далее он подчеркнул, что курорт – особая экономическая зона федерального масштаба, соответственно именно центральные власти должны заняться обеспечением его финансами и транспортной инфраструктурой.

В то же время чиновник отметил, что в открытии станции заинтересованы именно местные власти, поэтому все заботы о ней они возьмут на себя, передает Сапа Медиа.