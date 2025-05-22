Йемен объявил о готовности вступить в войну Ирана и Израиля

О готовности стать участником обострившегося конфликта Израиля и Ирана заявили в Йемене. По данным СМИ, он уже закрыл Баб-эль-Мандебский пролив.

Йемен готов вмешаться в конфликт Ирана и Израиля после ударов США, говорится в сообщении армии хуситов.

"Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод"

- сообщение

Помимо этого, ряд СМИ сообщил, что Йемен закрыл Баб-эль-Мандебский пролив.

Напомни, что американские ВВС атаковали иранские ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответил на это МИД Ирана заявил, что имеет полное право использовать все средства для защиты своих национальных интересов.