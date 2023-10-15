Известного режиссера убили в Иране

Опубликовано: 16:57, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знаменитый иранский режиссер стал жертвой страшного преступления. Дариюш Мехрджуи был найден вместе со своей супругой у себя дома мертвым.

Кровавое преступление было совершено в иранской провинции Альборз. Известный кинорежиссер и сценарист Дариюш Мехрджуи, предположительно, был убит. О трагедии пишут иранские СМИ.

"В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией"

– Tasnim

На телах мужчины и женщины были следы жестокого избиения, а также порезы. Однако не только от них погибли Мехрджуи и его жена: экспертиза установила, что еще одной причиной смерти было удушение.

Иранские правоохранители заверили, что убийцу скоро вычислят, и его ждет заслуженное наказание.

Отметим, что в 1971 году фильм Мехрджуи "Мистер Наивность" мог получить "Золотой приз" ММКФ: картина вошла в число номинантов.