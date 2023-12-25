Израиль замораживает финансирование сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля сегодня одобрил план заморозки финансирования сектора Газы – это не означает полного запрета на получение денег ПНА, однако разрешение на это теперь будет давать Минфин Израиля.

Израиль сегодня утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа: деньги будут храниться в Норвегии, а перечисляться палестинским властям только с разрешения Израиля, сообщила канцелярия израильского премьера.

"Военно-политический кабинет утвердил сегодня план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам. США и Норвегия одобряют это решение, которым останавливается перевод палестинской администрации финансовых средств, предназначенных для сектора Газа. Таким образом, замороженные средства не будут переданы администрации Палестинской национальной администрации (ПНА), а останутся в руках третьей страны"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы ПНА без одобрения министра финансов Израиля, даже через третью страну, пояснили в кабмине, передает РИА Новости.

"Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все клиринговые средства палестинцев. Гарантом реализации плана выступают США. Премьер-министр поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Напомним, по нынешним соглашениям Израиль ежемесячно собирает налоги и пошлины от имени палестинцев и переводит их ПНА. Также часть из этих средств идет на финансирование аппарата палестинской администрации в секторе Газа. Это - более половины всех поступлений в бюджет ПНА.