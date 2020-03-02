Израиль призвал своих граждан быть осторожными в Армении

Израильским гражданам рекомендовали принять меры предосторожности в Армении. Это связано с возросшей террористической угрозой в стране, сообщает СНБ еврейского государства.

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень предупреждениях о поездках в Армению с 1-го до 2-го. Об этом пишут местные СМИ.

Такое решение было принято в связи с растущей угрозы евреям в республике Южного Кавказа со стороны террористических элементов, передает Times of Israel.

При этом в СНБ не отметили, о каких именно террористических элементах идет речь.

Согласно информации, 2-й уровень предупреждения не включает в себя призыв не приезжать или покинуть страну. Он лишь призывает граждан принимать повышенные меры предосторожности.