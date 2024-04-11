Израиль планировал нанести "удар возмездия" в понедельник

Израиль готовил ответный удар против Ирана в понедельник, но отложил атаку. Кабмин сообщил о своем решении администрации президента США.

Тель-Авив планировал нанести ответный удар против Ирана в понедельник вечером, но принял решение отложить его, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что 15 апреля военный кабинет Израиля обсуждал данный вопрос. По словам источников, решение не наносить удары "по объективным причинам" было принято ночью.

После заседания Тель-Авив доложил о своем решении администрации американского лидера Джо Байдена, добавила газета.