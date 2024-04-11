Вестник Кавказа

Иран выведет офицеров КСИР из Сирии

Иран выведет офицеров КСИР из Сирии
СМИ сообщили, что Иран сократит число офицеров КСИР из-за возможного ответа Израиля. ЦАХАЛ планирует нанести "удар возмездия" по иранским объектам в Сирии.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран выведет часть офицеров Корпуса стражей исламской революции из Сирии, поскольку опасается "удара возмездия" Израиля.

Газета отмечает, что КСИР сократит число высокопоставленных военных советников, однако офицеры среднего звена продолжат службу в Сирии с изменением места дислокации.

Помимо этого, в издании заявили, что численность своих офицеров сократит и ливанская организация "Хезболлах".

По мнению WSJ, вывод части иранских офицеров из Сирии позволит Израилю нанести "удар возмездия", а Тель-Авив и Тегеран избегут полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, арабские чиновники сообщили изданию, что Израиль перед ударом предупредит своих союзников в регионе об ответных мерах против Ирана заранее.

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