РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Израиль откроет посольство в Парагвае 

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Парагвай откроет посольство в Иерусалиме. Израиль возобновит деятельность диппредставительства в Асунсьоне

Парагвай и Израиль обменяются диппредставительствами уже в текущем году. Решение обменяться посольствами было принято лидерами стран на Генассамблее в ООН 
Стало известно, что посольства откроются в Иерусалиме и Асунсьоне соответственно. 

"По завершении встречи президент [Пенья] сообщил премьер-министру [Нетаньяху] о намерении до конца года вернуть посольство Парагвая в Иерусалим. Одновременно Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне"

– сообщение канцелярии Кабмина Израиля

Израиль получит безвиз с США

Израиль получит безвиз с США

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
690 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version