Израиль откроет посольство в Парагвае 

Опубликовано: 8:05, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парагвай откроет посольство в Иерусалиме. Израиль возобновит деятельность диппредставительства в Асунсьоне

Парагвай и Израиль обменяются диппредставительствами уже в текущем году. Решение обменяться посольствами было принято лидерами стран на Генассамблее в ООН

Стало известно, что посольства откроются в Иерусалиме и Асунсьоне соответственно.

"По завершении встречи президент [Пенья] сообщил премьер-министру [Нетаньяху] о намерении до конца года вернуть посольство Парагвая в Иерусалим. Одновременно Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне"

– сообщение канцелярии Кабмина Израиля