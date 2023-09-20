Израиль откроет посольство в Парагвае 

Парагвай откроет посольство в Иерусалиме. Израиль возобновит деятельность диппредставительства в Асунсьоне
Парагвай и Израиль обменяются диппредставительствами уже в текущем году. Решение обменяться посольствами было принято лидерами стран на Генассамблее в ООН
Стало известно, что посольства откроются в Иерусалиме и Асунсьоне соответственно.
"По завершении встречи президент [Пенья] сообщил премьер-министру [Нетаньяху] о намерении до конца года вернуть посольство Парагвая в Иерусалим. Одновременно Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне"
– сообщение канцелярии Кабмина Израиля