Израиль отказал обменивать заложников на мир с ХАМАС

Израиль отказался прекращать военные действия на территории палестинского анклава в обмен на освобождения заложниками ХАМАС. По словам Нетаньяху, война продолжится до полного уничтожения ХАМАС и установления израильского контроля над Газой. Родственники похищенных ХАМАС начали пикет у дома Нетаньяху в Иерусалиме.

Власти еврейского государства отказались от сделки, в рамках которой радикалы ХАМАС освободили бы пленных израильтян в обмен на прекращение огня в Газе.

«Большая часть деталей согласована. Пунктом преткновения является то, что Израиль не соглашается на постоянное прекращение огня»

– дипломатические источники, участвующие в переговорах

Ранее сообщалось о том, что американские власти совместно с катарским и египетским руководством продвигают сделку по освобождению порядка 130 заложников ХАМАС. В обмен на это террористы требуют прекращения огня в секторе Газа, вывод войск с территории анклава, а также освобождения значительного числа палестинских заключенных.

Накануне глав израильского правительства заявил о том, что данные условия неприемлемы. По его словам. Цель Израиля – полностью уничтожить ХАМАС, а затем установить контроль израильских властей над Газой.

«Газа должна быть демилитаризована и помещена под полный контроль Израиля в плане безопасности. Я не пойду на компромисс в отношении полного контроля Израиля в сфере безопасности на всей территории к западу от реки Иордан»

– Биньямин Нетаньяху

После этого заявления родственники заложников установили палатки перед домом премьера в Иерусалиме. Они требуют немедленных переговоров с ХАМАС по поводу освобождения заложников.