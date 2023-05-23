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Израиль назначил нового посла в России

Посол Израиля в России Симона Гальперин
© Фото: пресс-служба правительства Израиля
Посольство Израиля в России возглавила Симона Гальперин. До недавнего времени дипломат занималась в МИД вопросами Евразии и Западных Балкан.

Новым послом Израиля в России назначена Симона Гальперин. Об этом рассказали сегодня в МИД Израиля. службе израильского министерства иностранных дел.

Там уточнили, что ее кандидатура была утверждена во вторник руководителем ведомства Эли Коэном. Дипломат сможет приступить к исполнению своих обязанностей после того, как это решение будет одобрено правительством.

Симона Гальперин ранее возглавляла израильское посольство в Сингапуре. В настоящее время она курирует в МИД отношения с Россией и постсоветскими странами

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