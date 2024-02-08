Израиль ликвидировал десятки радикалов в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать радикалов в палестинском анклаве, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Среди ликвидированных террористов – командир наблюдательного подразделения. Уточняется, что также проводились рейды на объектах радикалов.
«В Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ продолжают уничтожать террористов и проводить целенаправленные рейды на объекты террористов. За прошедшие сутки спецназ ЦАХАЛ обнаружил большое количество вооружения, в том числе различное огнестрельное оружие, взрывчатку и военную технику»
– пресс-служба ЦАХАЛ
Уточняется, что в Хан-Юнисе ликвидация террористов осуществляется преимущественно за счет снайперского и танкового огня. Однако за минувшие сутки отряд террористов был ликвидирован за счет удара военно-морских сил еврейского государства. Также в Хан-Юнисе бойцы был обнаружены вражеские наблюдатели, которые были ликвидированы ударом ВВС Израиля.