Израиль ликвидировал десятки радикалов в Хан-Юнисе

Израиль продолжает операцию в Хан-Юнисе. За минувшие сутки здесь было ликвидировано несколько радикалов, также осуществлялись рейды по объектам их военной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать радикалов в палестинском анклаве, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Среди ликвидированных террористов – командир наблюдательного подразделения. Уточняется, что также проводились рейды на объектах радикалов.

«В Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ продолжают уничтожать террористов и проводить целенаправленные рейды на объекты террористов. За прошедшие сутки спецназ ЦАХАЛ обнаружил большое количество вооружения, в том числе различное огнестрельное оружие, взрывчатку и военную технику»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Уточняется, что в Хан-Юнисе ликвидация террористов осуществляется преимущественно за счет снайперского и танкового огня. Однако за минувшие сутки отряд террористов был ликвидирован за счет удара военно-морских сил еврейского государства. Также в Хан-Юнисе бойцы был обнаружены вражеские наблюдатели, которые были ликвидированы ударом ВВС Израиля.