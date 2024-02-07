Израиль начал штурм городов Рамалла и Калькилья

Армия ЦАХАЛ начала рейды в городах Рамалла и Калькилья на Западном берегу. Также ведется штурм окрестностей Палестинского медкомплекса в Рамалле.

Армия обороны Израиля начала штурм городов Рамалла и Калькилья на Западном берегу.

Стало известно, что также ведется штурм окрестностей Палестинского медкомплекса в Рамалле. Отметим, что террористы ХАМАС используют медучреждения в Газе как опорные точки для атак по израильским военным. Зачастую медицинский персонал и больные выполняют роль живого щита.

Также отметим, что сегодня семьи похищенных граждан еврейского государства вылетели в Нидерланды, чтобы подать официальную жалобу на лидеров ХАМАС в Международный уголовный суд в Гааге.