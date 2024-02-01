Израиль готов отпустить лидеров ХАМАС из Газы

Находящиеся в Газе лидеры ХАМАС смогут покинуть анклав после того, как радикалы отпустят всех израильских заложников. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники из числа израильского руководства.

Израильское руководство готово отпустить лидеров палестинских радикалов в обмен на освобождение всех пленных. Об этом NBC News проинформировали источники в израильском руководстве. Отмечается, что, по мнению Израиля, уход главарей группировки позволить дерадекализировать ситуацию в анклаве.

«Израиль готов позволить лидеру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и руководителю военного крыла ХАМАС Мухаммеду ад-Дейфу покинуть анклав»

– источники

В то же время командиры смогут покинуть анклав только после того, как израильские заложники окажутся на свободе, уточнили собеседники агентства.

Напомним, что накануне ХАМАС в своем плане урегулирования конфликта подчеркнул, что для того, чтобы все заложники оказались на свободе, Израиль должен не только вывести из анклава войска, увеличить объем гуманитарной помощи, но отпустить из тюрем палестинских террористов.